الأربعاء 02-08-2023
الوكيل الاخباري

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل شخص من الجنسية الإسرائيلية

29 % مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء بالأردن العام الحالي

تجنباً لوقوع كارثة .. الأمانة تزيل جسري مشاة على شارع الجيش والدوار السابع

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية في الامانة لغايات التعيين - أسماء

صحة العاصمة: دوام الأطباء والممرضين في المراكز الصحية للساعة 4 عصراً

3600 ميغاواط الحمل الكهربائي المسجل أمس الثلاثاء

قرار هام من تركيا.. وقف استخدام بطاقات الائتمان لأغراض السفر

8 مليار دقيقة اتصال خلوية اجراها الأردنيون في 3 أشهر

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

الامن: وفاة ستيني إثر سقوطه من أعلى جسر الإرسال

الأربعاء، 02-08-2023 10:09 ص

3600 ميغاواط الحمل الكهربائي المسجل أمس الثلاثاء

720232620051967299534


الوكيل الإخباري - ارتفع الحمل الكهربائي مساء أمس الثلاثاء إلى 3600 ميغا واط، أما الحمل الصباحي فبلغ 3350 ميغا واط، بحسب بيان شركة الكهرباء الوطنية.

اضافة اعلان


وبلغ أقصى حمل هذا الصيف 3700 ميغا واط، فيما سجل أقصى حمل صيفي 3850 ميغا واط في شهر آب 2022.


وأكدت شركة الكهرباء الوطنية قدرتها على مواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية من خلال تنفيذ الخطط التشغيلية الملائمة، وجاهزية محطات التوليد ومحطات التحويل، وشبكة النقل بشكل عام لاستيعاب الطلب على الطاقة الكهربائية المتوقعة خلال موسم الصيف.


وبحسب توقعات الشركة فإن أعلى حمل صيفي لهذا العام قد يصل 3900 ميغا واط في حال تواصلت موجات الحر التي تشهدها المملكة خلال فصل الصيف.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
القوات المسلحة

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل شخص من الجنسية الإسرائيلية

imgid539711

29 % مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء بالأردن العام الحالي

351333390_574052428208065_3134792790859055720_n

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية في الامانة لغايات التعيين - أسماء

image (55)

حفل وداع للسفير الأردني في رومانيا سفيان القضاة

3202319151736679271793

8 مليار دقيقة اتصال خلوية اجراها الأردنيون في 3 أشهر

أمن 5

الامن: وفاة ستيني إثر سقوطه من أعلى جسر الإرسال

أخبار متعلقة
7202323122737402938990

الحمل الكهربائي يعاود الارتفاع ويصل لـ 3690 ميغا واط مساء الأحد

7202317125351159398285

مع انحسار موجة الحر .. الحمل الكهربائي ينخفض ويسجل 3590 ميغاواط

720238154916212499660

3230 ميجاواط الحمل الكهربائي المسائي المسجل أمس في الأردن

2004-08-30T000000Z_475329276_RP5DRICDGWAA_RTRMADP_3_ENERGY-IRAQ

العراق يدرس زيادة كميات النفط الموردة للأردن

2202310142559822726166

3100 ميجاواط الحمل الكهربائي المسجل أمس الأحد في الأردن

378900_48_1661236150

الطاقة للمواطنين: إسدال الستائر للنوافذ ضروري أثناء عمل المكيف لترشيد الطاقة