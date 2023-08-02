3600 ميغاواط الحمل الكهربائي المسجل أمس الثلاثاء

الوكيل الإخباري - ارتفع الحمل الكهربائي مساء أمس الثلاثاء إلى 3600 ميغا واط، أما الحمل الصباحي فبلغ 3350 ميغا واط، بحسب بيان شركة الكهرباء الوطنية.

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وبلغ أقصى حمل هذا الصيف 3700 ميغا واط، فيما سجل أقصى حمل صيفي 3850 ميغا واط في شهر آب 2022.



وأكدت شركة الكهرباء الوطنية قدرتها على مواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية من خلال تنفيذ الخطط التشغيلية الملائمة، وجاهزية محطات التوليد ومحطات التحويل، وشبكة النقل بشكل عام لاستيعاب الطلب على الطاقة الكهربائية المتوقعة خلال موسم الصيف.



وبحسب توقعات الشركة فإن أعلى حمل صيفي لهذا العام قد يصل 3900 ميغا واط في حال تواصلت موجات الحر التي تشهدها المملكة خلال فصل الصيف.