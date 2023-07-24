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الإثنين، 24-07-2023 01:57 م

الحمل الكهربائي يعاود الارتفاع ويصل لـ 3690 ميغا واط مساء الأحد

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الوكيل الإخباري - عاود الحمل الكهربائي المسائي في الأردن أمس الأحد للارتفاع ليسجل 3690 ميغا واط، فيما بلغ الحمل الصباحي 3510 ميغا واط، وفق بيانات شركة الكهرباء الوطنية.

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وأكدت الشركة قدرة الشبكة الوطنية على مواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية من خلال تنفيذ الخطط التشغيلية الملائمة، والتأكد من قدرة وجاهزية محطات التوليد ومحطات التحويل وشبكة النقل بشكل عام، لاستيعاب الطلب على الطاقة الكهربائية المتوقعة خلال صيف 2023.


وكان النظام الكهربائي سجل أقصى حمل صيفي (3850 ميغا واط) في آب الماضي، فيما بلغ أقصى حمل كهربائي شتوي في كانون الثاني العام الماضي، حيث بلغ 4010 ميجاواط.


 




 

 


 

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