4.5 مليون دينار لتنفيذ أعمال شبكة مياه السلط

الوكيل الإخباري - وقع وزير المياه والري محمد النجار، اتفاقية مشروع الأعمال التكميلية لتأهيل شبكة مياه السلط بقيمة 4,465 مليون دينار أردني، والممول بنسبة 10% من بنك الإعمار الألماني، و بنسبة 10% كتمويل ذاتي من سلطة المياه بما يضمن تطوير وتحسين وتنفيذ شبكات مياه جديدة وخدمة المواطنين بالمياه، وبالتالي تقليل نسبة الفاقد و توفير نفس الكميات للمواطنين لأغراض الشرب.

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وبين النجار أن الوزارة تركز جهودها على الإسراع بتنفيذ شبكات مياه جديدة لمواجهة التحديات الكبيرة المتمثلة بتزايد حدة الطلب ومعالجة البؤر التي شهدت اختلالات خلال الأوقات الماضية، مبينة أن تنفيذ هذا المشروع سيعمل على رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في هذه المناطق.



وأكد الوزير أن وزارة المياه والري/ سلطة المياه تواصل جهودها للعمل على تجاوز الآثار الناجمة عن زيادة الطلب على المياه الذي تشهده جميع مناطق الأردن، وتتابع إنجاز المشاريع من قبل الجهات الإشرافية لديها وفق الأنظمة الحديثة وبأعلى مستويات الجودة و بموجب أحكام العقود المبرمة في المواعيد المحددة حيث من المتوقع الانتهاء من كافة الأعمال خلال 455 يوما.



وأشاد الوزير بالدعم الألماني، خاصة من خلال بنك الاعمار، لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي لمواجهة مختلف التحديات المائية التي يواجهها قطاع المياه في ظل تزايد الطلب وظروف جائحة كورونا .



وقال أمين عام سلطة المياه بشار البطاينة إن هذا المشروع الذي سينفذ من قبل مقاول محلي يتضمن تنفيذ شبكات رئيسية وفرعية لأعمال متبقية في عطاء سابق، حيث سيشمل مناطق "النقي" و"سوادة" في السلط من خلال تنفيذ شبكات جديدة من خطوط (الدكتايل) و(البولي ايثلين) بأطوال وأقطار مختلفة وعمل وصلات منزلية لخدمة 5000 مشترك وتنفيذ أعمال الحفر والتمديد والتركيب للوصلات المنزلية وإعادة الاوضاع وكذلك محابس تهوية وغيرها من المستلزمات.



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