44 ألف طالب توجيهي يتقدّمون لامتحان اللغة العربية اليوم

الوكيل الإخباري - يتوجه الأربعاء، 44253 مشتركا ومشتركة من الفروع الأكاديمية والمهنية، لتأدية امتحانات الدورة التكميلية من امتحان شهادة الثانوية العامة "التوجيهي" لعام 2021 في يومه السابع، من أصل نحو 95 ألف مشترك ومشتركة هم إجمالي المسجلين.

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وسيتقدم للامتحان في الجلسة الأولى التي تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحا، نحو 44244 طالبا وطالبة بمحث اللغة العربية، فيما سيتقدم في الجلسة الثانية التي تعقد الساعة الثانية ظهرا،ً 9 طلاب فقط من فرع المعلوماتية للامتحان في مبحث أساسيات الإدارة.



ويبلغ عدد الطلبة المشتركين في الدورة التكميلية من سائر الفروع الأكاديمية والمهنية نحو 94579 طالبا وطالبة، وتوزع المشاركون بواقع 36340 طالبا وطالبة في الفرع العلمي، و44434 للأدبي.



كما يبلغ عدد المتقدمين للامتحان من الفرع الشرعي 163 طالبا وطالبة، و402 من طلبة الدراسة الخاصة فقط في فرع الإدارة المعلوماتية.



في حين أن 50 مشتركا من طلبة الدراسة الخاصة فقط سيتقدمون للامتحان التكميلي في فرع التعليم الصحي، فيما سيتقدم للامتحان في الفرع الصناعي 4422.



كما يتقدم للفرع الزراعي 2793 طالبا وطالبة، إلى جانب 1345 للفرع الفندقي والسياحي، و4630 لفرع الاقتصاد المنزلي.



ويعقد الامتحان في 421 مركز امتحان بواقع 1012 قاعة في مديريات التربية والتعليم كافة، إضافة إلى 42 قاعة احتياط بواقع قاعة لكل مديرية، لتلافي أي طارئ.

