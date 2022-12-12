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الإثنين، 12-12-2022 01:18 م

44 اتفاقية تأجير أراضي في وادي الأردن لتوفير فرص تشغيلية

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الوكيل الإخباري - وقعت أمين عام سلطة وادي الأردن المهندسة منار المحاسنة بحضور رئيس لجنة التأجير سامر الدويري وعدد من مسؤولي سلطة وادي الأردن اليوم الاثنين، مجموعة من الاتفاقيات مع أبناء المجتمع المحلي من أبناء وادي الأردن وشركات استثمارية محلية تتضمن تأجير أراضي لإقامة مشاريع زراعية تنموية لغايات الاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني وتربية الأسماك وفق نظام تأجير الأراضي الزراعية في وادي الأردن.

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وبينت المحاسنة أن هذه الاتفاقيات البالغ عددها ٤٤ اتفاقية مع عائلات من أهالي وادي الأردن تتضمن تأجير أراضي مملوكة لسلطة وادي الأردن لمواطنين أفراد من أبناء المجتمع المحلي لإقامة زراعات استثمارية مثل زراعة الأشجار المثمرة كالنخيل والزيتون والجوافة والموز ومحاصيل حقلية مثل القمح والشعير والبرسيم والخضار وتربية الأسماك و النحل والمواشي ستوفر أكثر من ١٥٠ فرصة عمل لأبناء المنطقة.


وأكدت المحاسنة أنه تنفيذاً للتوجيهات الملكية للحكومة بتطوير مناطق وادي الأردن وتمكين المجتمعات المحلية من التنمية وتحقيق الأمن الغذائي وإقامة مشاريع تشغل العمالة المحلية من أبناء مناطق وادي الأردن عملت سلطة وادي الأردن / وحدة الاستثمارات على إجراء مسوحات شاملة للأراضي وتوفير كافة المستلزمات لإنجاح خطط التنمية.


وأضافت أن الهدف هو استدامة المشاريع الزراعية وتنمية الوادي لتوفير فرص تشغيلية لأبناء مناطق وادي الأردن من الشباب والشابات وجعلها مناطق جذب استثمارية من خلال جعل هذه الأراضي مصادر دخل لهم.


 




 

 


 

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