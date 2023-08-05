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السبت، 05-08-2023 01:06 م

4500 شخص حضروا حفل جورج وسوف ويتصدر قائمة الحفلات الجماهيرية في مهرجان جرش

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الوكيل الإخباري-ليلى القرشي

تصدر حفل الفنان جورج وسوف قائمة الحفلات الجماهيرية الاكثر حضوراً ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بحضور يقارب الـ 4500 شخص في المسرح الجنوبي وفقاً لما اكده المدير التنفيذي لمهرجان جرش أيمن سماوي .

واضاف سماوي لـ "الوكيل الإخباري"  ان الفنان جورج وسوف قدم حفلاً مميزاً ويليق بمسرح جرش والجمهور الأردني باختيار مجموعة مهمة من ابرز اغنياته التي قدمها بقرابة الساعة والنصف على المسرح الجنوبي  وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير . 

وافتتح سلطان الطرب الحفل على انغام اغنيته " حد ينسى قلبه " بعدما هتف الجمهور باسمه " ابو وديع " من خلف الستارة  .

وشهد آخر الحفل تكريماً للفنان جورج وسوف عن حفله وتواجده الدائم بفعاليات مهرجان جرش ،  والذي عبر الفنان من خلاله عن محبته الكبيرة لمهرجان جرش والجمهور الاردني .

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