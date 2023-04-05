50% ارتفاع استهلاك اللحوم في الأردن خلال الأسبوع الأول من رمضان

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت، إن استهلاك الأردنيين من اللحوم (البلدية والمستوردة) خلال أول اسبوع من شهر رمضان المبارك ارتفع بنسبة 50% عن المعدل الطبيعي.

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وأضاف الكواليت لـ " الوكيل الإخباري" أن الاستهلاك الآن عاد للاستقرار، منوهاً إلى أن أسباب ارتفاع الاستهلاك في بداية رمضان تعود لتوفر السيولة لدى المواطنين.



وأكد أن اللحوم متوفرة بالاسواق من مختلف الأصناف محلي ومستورد، والسعر مستقر ولا يوجد عليه أي ارتفاعات تذكر.



يشار إلى أن استهلاك الأردن من اللحوم البلدية يبلغ قرابة 16 ألف طن سنويا، إضافة الى 36 ألف طن من اللحوم المستوردة الطازجة، و20 ألف طن من اللحوم المستوردة المجمدة، وأن معدل استهلاك الأردني للحوم الحمراء يبلغ حوالي 38 كيلو غرام سنويا، وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.