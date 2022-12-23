%53 حجوزات فنادق البحر الميت لفئة 5 نجوم مع نهاية الأسبوع

الوكيل الإخباري - وصلت نسبة حجوزات فنادق البحر الميت لفئة 5 نجوم مع نهاية الأسبوع الحالي إلى 53% في البحر الميت، و46% في العاصمة عمّان، و41% في البترا، وفق الناطق باسم جمعية الفنادق الأردنية عضو مجلس الإدارة محمد القاسم.

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وقال القاسم، اليوم الجمعة، إنّ نسب الإشغال في فنادق فئة 4 نجوم، بلغت في البحر الميت 29%، والعاصمة عمّان 52%، فيما كانت في البترا 41%.



ورجح، أن تشهد حجوزات الفنادق بشكل عام الأيام المقبلة ارتفاعا مع قرب نهاية العام؛ مبينا أن الحجوزات حاليا ضمن معدلاتها الطبيعية.



وأوضح، أن فنادق فئة 3 نجوم بلغت نسب الإشغال فيها في عمّان 50%، والبترا 38%.

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