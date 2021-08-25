%53 من الفئة المستهدفة في المفرق تلقوا اللقاح الواقي من الفيروس

الوكيل الإخباري - أعلن مدير صحة محافظة المفرق هاني عليمات، الأربعاء، أن 53% من الفئة المستهدفة في المحافظة تلقت اللقاح الواقي من فيروس كورونا.

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وقال عليمات، لبرنامج "بعد الخبر"، أن المفرق تختلف عن باقي المحافظات، بسبب مساحتها الشاسعة، إضافة إلى وجود تجمعات عشوائية للسكان تبعد مسافات كبيرة عن مراكز التطعيم.



وأشار إلى أن المديرية حركت فريق جوال في مناطق البادية، إضافة إلى آخر سيكون أبتدأ من الأسبوع المقبل لنتلافى التحديات ومعيقات إعطاء اللقاح.



"الاقبال على التطيعم بالفترة الأخيرة جيد ومراكز التطيعم بالمحافظة 10 مراكز منتشرة في ألوية المحافظة بالإضافة إلى السيارة الجوالة وسيكون هناك فريق جوال آخر الاسبوع المقبل خاصة للمناطق البعيدة عن هذه المراكز"، بحسب عليمات الذي توقع ارتفاع نسبة الأشخاص الذين تلقوا اللقاح في المحافظة إلى 65% من الفئة المستهدفة خلال 3 أسابيع.



عضو اللجنة الوطنية للأوبئة سعيد جرادات، قال إن محافظة المفرق لا تختلف كثيرا عن باقي المحافظات بالنسبة لعدد متلقي اللقاح.



وأشار جرادات إلى أن نسبة متلقي اللقاح في محافظة إربد متواضعة جدا، مضيفا "عدد الجرعات التي أعطيت بالمحافظات هي قليلة علما أن فيها 18 مركزا لإعطاء المطاعيم".



وأضاف أن عدد متلقي اللقاح في العقبة هي الأعلى تليها البلقاء والعاصمة، أما معظم المحافظات الاخرى المكتظة سكانيا كالزرقاء وإربد وجرش وعجلون والمفرق ما زال نسبة التطعيم فيها ما دون المقبول.