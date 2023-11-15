56.4 % نسبة الداعمين لفلسطين الذين ينشئون محتوى أكبر عبر مواقع التواصل حول العالم

الوكيل الإخباري - كشف تحليل جديد للبيانات أعدته "شركة مكانة 360" أن نسبة الداعمين لفلسطين الذين يقومون بإنشاء محتوى رقمي أكبر عبر كل منصات ومواقع التواصل الاجتماعي حول العالم بلغت 56.4%، مقابل 43.6% يدعمون الاحتلال بالمحتوى المنشور.



وبين التحليل الممتد من 7 أكتوبر الماضي إلى 13 نوفمبر الجاري، أنه ركزّ على أكبر وأشهر منصات مواقع التواصل حول العالم، حيث بلغت نسبة الداعمين لفلسطين عبر منصة (تيكتوك) 75.3% وللاحتلال 24.7%، وعبر (انستغرام) 70% داعمون لفلسطين و30% للاحتلال.



وأظهر أن نسبة الداعمين لفلسطين عبر منصة ( X ) بلغت 57%، وللاحتلال 43%، وعبر (يوتيوب) 46.2% داعمون لفلسطين و 53.8% للاحتلال، وعبر (المواقع الإخبارية) 39% داعمون لفلسطين و 61% للاحتلال.



وأوضح التحليل أن حجم الحوارات والمنشورات من جميع المنصات الرقمية وبكل لغات العالم وصلت الى 711 مليون منشور وحوار.

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ومن جهته قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مكانة 360، عبد الرحمن الحسامي إن ( فيسبوك) يحدّ بشكل كبير من المحتوى الذي يتعلق بفلسطين والاحتلال، عبر فرض قيود مختلفة على المنشورات.



ًوأضاف الحسامي لـ " الوكيل الإخباري" إن منصة (تيليجرام) والتي شهدت ارتفاعا باعداد متابعها مؤخراً، يعصب الوصول إلى بياناتها الخاصة بمعدلات مستخدميها، إلا أنها لا تضع أي قيود على المحتوى المنشور سواء فيديو او صور او نصوص.









