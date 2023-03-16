562 وفاة جراء حوادث مرورية العام الماضي

الوكيل الإخباري - قال وزير الداخلية مازن الفراية، الخميس، إن المملكة شهدت قرابة 170 ألف حادث مروري العام الماضي، أسفرت عن 562 حالة وفاة من مختلف الأعمار فيما قرابة 160 ألف حادث مروري نتج عنها 589 حالة وفاة عام 2021.

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وأضاف خلال افتتاح ورشة العمل الوطنية الثالثة ضمن مشروع "حملات التوعية وتطبيق القانون لزيادة استخدام حزام الأمان ومقاعد حماية الأطفال"، أن زيادة أعداد الحوادث المرورية كانت دافعاً للعمل مع الجهات المعنية لتعديل قانون السير النافذ بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأمن المروري.



وأشار الفراية إلى توحيد الجهود وفق خطط واستراتيجيات واضحة تسهم في الحد من الحوادث المرورية وتوقف نزيف الدماء المستمر على طرقاتنا والتي راح ضحيتها الأطفال والشيوخ والنساء.



وتابع: هذه الورشة بمثابة ترجمة لجهود الأردن للحد من حوادث الطرق بأشكالها والمستمدة من توجيهات جلالة الملك بضرورة إيلاء هذا الأمر جل الاهتمام.

ووفق الفراية، فإن وزارة الداخلية ومن خلال مديرية الأمن العام بمرتباتها وإدارتها المرورية كافة كانت سباقة لنشر التوعية المرورية وإيصالها للجميع بمختلف الوسائل المتاحة بالإضافة إلى إقامة الفعاليات الاجتماعية والمحاضرات بمختلف المدن والمحافظات لتعزيز الوعي المجتمعي من حوادث الطرق.



من جهته، المستشار الإقليمي للنقل واللوجستيات في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) يعرب بدر، تحدث عن جهود الأردن الكبيرة المبذولة في الحد من الحوادث المرورية والطرق والأنظمة المتطورة التي اتبعت في ذلك وأدت إلى تقليل أعداد الوفيات من خلال وضع التشريعات المناسبة لذلك، لافتاً إلى أهمية نقل التجربة الأردنية إلى باقي الدول العربية للاستفادة وتبادل الخبرات.

