الخميس 16-03-2023
الوكيل الاخباري

الرئيس السوري: إن لم تكذب فأنت لست غربيا

انقلاب مركبة بحادث تصادم في عمّان

صرف رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي الأربعاء المقبل

المملكة المتحدة تتجه لحظر تيك توك على الأجهزة الرسمية

السودان: إغلاق صفحة الخلافات بين العسكريين

الخصاونة يستعرض مع وزير الدفاع الروماني تطورات الأوضاع في المنطقة

بيان هام من البنك المركزي بشأن البنوك العاملة في المملكة

الكرملين: بوتين والأسد أجريا محادثات جوهرية للغاية

الخرابشة: الأردن مستعد لتقديم الدعم لتكون منظومة كهربائية فلسطينية

فتح باب التقديم لوظيفة ممرض/ ممرضة للعمل في ألمانيا

الخميس، 16-03-2023 01:39 م

562 وفاة جراء حوادث مرورية العام الماضي

ةة


الوكيل الإخباري - قال وزير الداخلية مازن الفراية، الخميس، إن المملكة شهدت قرابة 170 ألف حادث مروري العام الماضي، أسفرت عن 562 حالة وفاة من مختلف الأعمار فيما قرابة 160 ألف حادث مروري نتج عنها 589 حالة وفاة عام 2021.

اضافة اعلان


وأضاف خلال افتتاح ورشة العمل الوطنية الثالثة ضمن مشروع "حملات التوعية وتطبيق القانون لزيادة استخدام حزام الأمان ومقاعد حماية الأطفال"، أن زيادة أعداد الحوادث المرورية كانت دافعاً للعمل مع الجهات المعنية لتعديل قانون السير النافذ بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأمن المروري.


وأشار الفراية إلى توحيد الجهود وفق خطط واستراتيجيات واضحة تسهم في الحد من الحوادث المرورية وتوقف نزيف الدماء المستمر على طرقاتنا والتي راح ضحيتها الأطفال والشيوخ والنساء.


وتابع: هذه الورشة بمثابة ترجمة لجهود الأردن للحد من حوادث الطرق بأشكالها والمستمدة من توجيهات جلالة الملك بضرورة إيلاء هذا الأمر جل الاهتمام.
ووفق الفراية، فإن وزارة الداخلية ومن خلال مديرية الأمن العام بمرتباتها وإدارتها المرورية كافة كانت سباقة لنشر التوعية المرورية وإيصالها للجميع بمختلف الوسائل المتاحة بالإضافة إلى إقامة الفعاليات الاجتماعية والمحاضرات بمختلف المدن والمحافظات لتعزيز الوعي المجتمعي من حوادث الطرق.


من جهته، المستشار الإقليمي للنقل واللوجستيات في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) يعرب بدر، تحدث عن جهود الأردن الكبيرة المبذولة في الحد من الحوادث المرورية والطرق والأنظمة المتطورة التي اتبعت في ذلك وأدت إلى تقليل أعداد الوفيات من خلال وضع التشريعات المناسبة لذلك، لافتاً إلى أهمية نقل التجربة الأردنية إلى باقي الدول العربية للاستفادة وتبادل الخبرات.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-03-16 at 3.13.16 PM

انقلاب مركبة بحادث تصادم في عمّان

320231514321482232150

صرف رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي الأربعاء المقبل

1678966413424

الخصاونة يستعرض مع وزير الدفاع الروماني تطورات الأوضاع في المنطقة

3202315162447808353373

بيان هام من البنك المركزي بشأن البنوك العاملة في المملكة

1678965907777

مستشفى الجامعة يعدل الدوام لشهر رمضان المبارك

6412f5ec24d7d

الخرابشة: الأردن مستعد لتقديم الدعم لتكون منظومة كهربائية فلسطينية

أخبار متعلقة
120232220724854704580

مفتي المملكة يعلن يوم غد المتمم لشهر رجب

main_image5e7f0025e1a87 (1)

4500 صيدلية في كافة أنحاء المملكة

1399108636

اجتماع يناقش الحلـول اللازمة للمياه العادمة الصناعية والزيبار

001

المعايطة يبحث مع السفير الأسترالي التعاون بمجال العملية الانتخابية

bb982959-طبيب-تعبيرية

الصحة تكشف ساعات برنامج التطوير المهني المستمر والجهات المعتمدة

458

خفض الفاقد المائي في الطفيلة إلى 45 بالمئة