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السبت، 23-04-2022 02:57 م

6 وفيات إثر 884 حادثا مروريا وقعت يومي الخميس والجمعة

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الوكيل الإخباري - توفي 6 أشخاص إثر 884 حوادث مرورية وقعت يومي الخميس والجمعة بحسب إدارة السير.

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وقالت إدارة السير، عبر أثير إذاعة الأمن العام، اليوم السبت، إنه نتج عن الحوادث المرورية يوم الخميس الماضي 5 وفيات في البلقاء والجيزة ودير علا والأغوار الجنوبية.

 

وأضافت أنه نتج عن حوادث أمس الجمعة وفاة واحدة في منطقة الجيزة.

 

وأشارت إلى أن أبرز أسباب الوفيات على الطرق هي حوادث الدهس والتجاوزات الخاطئة والسرعة الزائدة.

 

ودعت إلى الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق، والتقيد بالارشادات والشواخص المرورية وخاصة على التقاطعات.

 

 

 

 

 

 

 

 




 

 


 

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