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الإثنين، 26-06-2023 03:02 م

7.9 % انخفاض الفاتورة النفطية للاردن في الثلث الأول

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الوكيل الإخباري - انخفضت قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته، والزيوت المعدنية، خلال الثلث الأول من العام الحالي، لتصل إلى حوالي 985 مليون دينار، مقارنة مع 1.069 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

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وبحسب تقرير التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الاثنين، انخفضت الفاتورة النفطية للمملكة حتى نهاية نيسان الماضي من العام الحالي بنسبة 7.9% .


وأشار التقرير، إلى أن الوقود والزيوت المعدنية تصدرت قائمة مستوردات المملكة من المشتقات النفطية في الثلث الأول من العام الحالي لتصل إلى حوالي 310 ملايين دينار، تلاها النفط الخام "بترول" حوالي 225 مليونا، ثم أرواح النفط "بنزين" بحوالي 222 مليون دينار، ومن ثم ديزل "سولار" نحو 216 مليونا، إضافة إلى زيوت التشحيم بحوالي 11 مليون دينار.


 




 

 


 

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