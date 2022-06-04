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السبت، 04-06-2022 11:31 ص

707 جريمة مجهولة ارتكبت في عمّان العام الماضي

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الوكيل الإخباري - بلغ عدد الجرائم المجهولة، والتي لا تزال قيد التحقيق لدى أجهزة مديرية الأمن العام، 1681 جريمة العام الماضي، كان من بينها 624 جريمة جنائية، إضافة إلى 1057 جريمة جنحوية.

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وسجلت الجرائم المجهولة في إقليم العاصمة عمان 707 جرائم، وهي أعلى إقليم وصلت فيها الجرائم المجهولة، مقارنة مع باقي الأقاليم في المملكة.


وجاء إقليم الوسط الذي يضم 3 محافظات في المرتبة الثانية ليسجل 361 جريمة مجهولة، فيما كان إقليم الشمال بالمرتبة الثالثة ليسجل 328 جريمة مجهولة، ليأتي إقليم الجنوب بالمرتبة الرابعة ويسجل 130 جريمة مجهولة.


وعلى صعيد القضايا الجنائية المجهولة التي وقعت أحداثها الدراماتيكية العام الماضي، ولا يزال الفاعل فارا من وجه العدالة، فكانت قضايا السرقات الجنائية بالدرجة الاولى والتي سجلت 541 جريمة مجهولة، من أصل 6852 جريمة سرقة تعاملت معها مديرية الأمن العام من خلال مديريات الشرطة وإدارة البحث الجنائي.


وفيما يتعلق بجرائم القتل العمد، ارتكبت 50 جريمة قتل عمد العام الماضي اكتشف منها 47 جريمة، فيما لا يزال هناك 3 جرائم مجهولة أو قيد التحقيق.
وبخصوص جرائم الشروع بالقتل، ارتكبت 290 جريكة، تم كشفها جميعا باستثناء 5 جرائم لا تزال قيد التحقيق.


على صعيد القضايا الجنحوية المجهولة، سجلت السرقات الجنحوية 6852 سرقة جنحوية، تم اكتشافهم جميعا باستثناء 541 سرقة بقيت مجهولة.


وتأتي جنحة إطلاق العيارات النارية بالمرتبة الثانية بعد أن سجلت 1902 قضية، بلغ عدد القضايا المجهولة منها 385 قضية لا تزال رهن التحقيق، كما تعاملت مديرية الامن العام العام الماضي مع 407 سرقات سيارة، بلغ عدد المركبات المسوقة التي لا تزال مجهولة 73 مركبة.

 

الغد


 




 

 


 

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