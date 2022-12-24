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السبت، 24-12-2022 11:08 ص

742 ألف دينار لصيانة مدارس وإضافة غرف صفية في جرش

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الوكيل الاخباري - خصص مشروع قانون الموازنة للعام المقبل، 742 ألف دينار لمشاريع صيانة وإضافة غرف صفية في مدارس ودراسات فنية تشرف عليها وزارة التربية والتعليم في محافظة جرش.

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من جهته تحدث مدير التربية والتعليم في جرش باسم عضيبات، لـ "المملكة"، عن توجه لإنشاء أول مدرسة "سيتم دمج طلبة العاديين وطلبة من ذوي الإعاقة" فيها بمنحة أميركية.


وقال عضيبات إن الموازنة التي خصصت لمديرية التربية "وزعت على 25 بندا ركزت على إعداد دراسات فنية لإضافة غرف صفية ونواة 6 مدارس ومدرسة في منطقة زقريط".


ومديرية التربية "أنهت مشاريع عام 2022 وتسلمت المديرية مدرستين هما مدرسة ظهر السرو ومدرسة حي الإسكان بمنحة من الـ USAID"، وفق عضيبات.


وكشف عن "إنشاء أول مدرسة مدمجة بمنحة من الـ USAID، سيتم دمج الطلبة العاديين وطلبة من ذوي الإعاقة داخلها تتسع لنحو 750 طالبة وستكون مجهزة فنيا لاستقبال ذوي الإعاقة وهي الآن في مرحلة الدراسات"، متوقعا أن "يتم طرح عطائها قريبا".


وتبلغ عدد المدارس الحكومية داخل محافظة 181 مدرسة حكومية و34 مدرسة خاصة وفق عضيبات.


وقدّرت النفقات الرأسمالية لمحافظة جرش للعام المقبل بـ 8.6 ملايين دينار ضمن مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023، مقارنة مع 7.69 مليون دينار نفقات تأشيرية للعام 2024، وما زالت موازنة العام المقبل قيد الموافقة من مجلسي النواب والأعيان للموافقة عليها والمصادقة على المشروع بنشره في الجريدة الرسمية.


 




 

 


 

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