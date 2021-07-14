750 شخصا تلقوا جرعة معززة من لقاح فايزر اليوم

الوكيل الإخباري - أعلن استشاري الصحة العامة في وزارة الصحة كامل أبو سل، الأربعاء، أن نحو 750 شخصا تلقوا الجرعة المعززة من لقاح فايزر حتى الساعة 2:00 مساء.

اضافة اعلان



وأوضح أبو سل، في تصريحات صحفية، أن على الراغبين في تلقي جرعة فايزر إضافة إلى جرعتين سابقتين حصل عليهما في الأردن، التوجه إلى الصالة الرياضية في الجامعة التطبيقية الأربعاء، أو إلى مركز صحي القويسمة الخميس.



وزارة الصحة أعلنت، الثلاثاء، أنها ستقوم بإعطاء "جرعة معززة" من لقاح فايزر- بيونتك لمن تلقى جرعتين من مطعوم سينوفا رم الصيني، وذلك "للمواطنين الذين سجلوا على منصة استقبال طلبات الأردنيين المقيمين والعاملين في الخارج لغايات الدخول إلى بعض الدول".



"أي شخص لدية إثبات سفر أو عودة للبلد المقيم بها عليه إثبات ذلك إضافة إلى أن يكون حاصل على جرعتين سابقات في الأردن ويوقع على تعهد على مسؤوليته الشخصية"، وفق أبو سل.



وأشار إلى أنه لا توجد أي دراسة تتحدث عن جرعة ثالثة معززة، وأضاف أنه بشكل علمي الجرعة المعززة لا تؤثر على الأشخاص لكن لا يوجد دراسة كاملة.

