وزارة الصحة تعلن عن جرعة معززة من فايزر لمتلقي سينوفارم الراغبين بالسفر

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

تعلن وزارة الصحة انها ستقوم باعطاء جرعة معززة من مطعوم فايزر لمن تلقى جرعتين من مطعوم سينوفارم من المواطنين الذين سجلوا على منصة استقبال طلبات الاردنيين المقيمين والعاملين في الخارج لغايات الدخول الى بعض الدول.وذلك على النحو التالي:-في مركز تطعيم جامعة العلوم التطبيقية، يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٧/١٤-في مركز تطعيم صالة الامير فيصل الرياضية في القويسمة، يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٧/١٥وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر.ودعت الوزارة المواطنين المسجلين الى احضار الوثائق الثبوتية المطلوبة لهذه الغاية، كما بينت الوزارة ان المنصة لا تزال تستقبل طلبات المواطنين الراغبين للتسجيل وعلى الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة الصحة .