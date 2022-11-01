755 ألف راكب للباص سريع التردد خلال تشرين الأول

الوكيل الإخباري - بلغ عدد مستخدمي النقل العام في عمّان لشهر تشرين الأول الماضي لباص عمّان والباص سريع التردد 1.4 مليون راكب.
وقال أمين عمّان يوسف الشواربة، عبر " تويتر" إن 755 ألفا راكب منهم للباص سريع التردد.
واكد أن الأمانة سوف تبقى على الوعد بأن القادم أفضل لأن منظومة النقل العام تبنى بناء.
ما زلنا على الوعد بأن القادم أفضل وأن منظومة النقل العام تبنى بناء .. فقد بلغ عدد مستخدمي النقل العام في مدينة عمان لشهر تشرين اول/ اكتوبر ٢٠٢٢ ، لباص عمان والباص سريع التردد ، مليون وأربعمائة الف راكب منهم ٧٥٥ ألفا للباص السريع، وتستمر المسيرة 🇯🇴 pic.twitter.com/LWuiD0xcel— د. يوسف الشواربهYousef Alshawarbeh (@YousefShawarbeh) October 31, 2022