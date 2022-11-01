الثلاثاء 01-11-2022
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الثلاثاء، 01-11-2022 08:59 ص

755 ألف راكب للباص سريع التردد خلال تشرين الأول

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الوكيل الإخباري - بلغ عدد مستخدمي النقل العام في عمّان لشهر تشرين الأول الماضي لباص عمّان والباص سريع التردد 1.4 مليون راكب.

وقال أمين عمّان يوسف الشواربة، عبر " تويتر"  إن 755 ألفا راكب منهم للباص سريع التردد.

واكد أن الأمانة سوف تبقى على الوعد بأن القادم أفضل لأن منظومة النقل العام تبنى بناء.

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