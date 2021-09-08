الأربعاء 08-09-2021
الوكيل الاخباري

76 % من اشتراكات الخلوي مدفوعة مسبقاً

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الأربعاء، 08-09-2021 01:29 ص

76 % من اشتراكات الخلوي مدفوعة مسبقاً

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الوكيل الإخباري - كشفت آخر الإحصاءات الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، أن عدد اشتراكات خدمة الهواتف الخلوية قد سجل في نهاية النصف الأول من العام الحالي أكثر من 7 ملايين اشتراك خلوي في سوق الاتصالات المحلية التي تعدها دراسات محايدة من الأكثر تنافسية في المنطقة.

وذكرت الإحصاءات أنه مع وصول عدد اشتراكات الخدمة الخلوية الى هذا المستوى تكون نسبة انتشار الاشتراكات بين البالغين من سكان المملكة قد بلغت مع نهاية النصف الأول 100.27 %.

وتعد سوق الخلوي المحلية من أكثر أسواق المنطقة تنافسية بوجود ثلاث شبكات اتصالات متنقلة رئيسية تعمل في هذه السوق.

وأوضحت بيانات هيئة الاتصالات، أن فئة الخطوط المدفوعة مسبقا شكلت النسبة الكبرى من إجمالي عدد اشتراكات الخلوي في المملكة؛ إذ تعد هذه الخدمة الأكثر طلبا في سوق الاتصالات المحلية مع سهولتها وتوفيرها البطاقات المدفوعة مسبقا للحصول على الخدمة.

وأوضحت الأرقام أن فئة الخطوط المدفوعة مسبقا بلغت أعداد اشتراكاتها حوالي 5.35 مليون اشتراك مع نهاية الربع الثاني، شكلت نسبة 76.2 % من إجمالي عدد اشتراكات الخلوي في المملكة.

أما فئة الخطوط المدفوعة لاحقا (الفواتير) فقد سجلت حوالي 1.7 مليون اشتراك، لتشكل نسبة 23.8 % من إجمالي أعداد اشتراكات الخلوي.

وبالنسبة لخدمات الهاتف الثابت -التي تعاني تراجعا منذ أعوام بسبب الانتشار المتزايد لخدمات الهاتف الخلوي- فقد أظهرت أرقام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أن عدد الاشتراكات فيها بلغ حوالي 302 ألف اشتراك مع نهاية الربع الثاني من العام الحالي.

وأظهرت الأرقام أن فئة المنزلي شكلت النسبة الكبرى من إجمالي اشتراكات الهاتف الثابت في المملكة نهاية العام الماضي بحوالي 205 آلاف اشتراك بحصة تصل الى 68 % من الإجمالي.

وأشارت الأرقام الى أن فئة التجاري سجلت مع نهاية العام الماضي حوالي 97 ألف اشتراك، مشكلة نسبة تصل الى 32 % من إجمالي أعداد اشتراكات الهاتف الثابت.

ومن المعلوم أن خدمات الهاتف قد تأثرت كثيرا خلال الأعوام الماضية؛ حيث تراجعت أعدادها بفعل الانتشار الكبير لخدمات الهاتف الخلوي.

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