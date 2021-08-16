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الإثنين، 16-08-2021 04:10 م

الخصاونة: مستعدون لتزويد قطر بأي احتياجات لإنجاح كأس العالم

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الوكيل الاخباري– استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه برئاسة الوزراء اليوم الاثنين، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

وأكد رئيس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين والحرص المشترك على تعزيز التعاون في جميع المجالات.

واتفق رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري على تكثيف الاتصالات واللقاءات بين الوزراء والمسؤولين في البلدين لاستكشاف فرص ومجالات التعاون وتعزيز آليات التعاون المشترك.

وأشار الخصاونة إلى الجهود والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتطوير البيئة الاستثمارية في المملكة وتقديم الحوافز اللازمة لاستقطاب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، مؤكدا ترحيب الحكومة بمزيد من الاستثمارات القطرية في المشروعات الحيوية والكبرى التي يعتزم الأردن تنفيذها في العديد من المجالات.

واعرب رئيس الوزراء عن الامنيات لدولة قطر الشقيقة بالتوفيق والنجاح في استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم العام المقبل واستعداد الأردن لتزويد قطر بأي احتياجات لإنجاح هذا الحدث الدولي الكبير.

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