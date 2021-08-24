ارتفاع متوسط سرعة خدمات الإنترنت في الأردن مع نهاية النصف الأول للعام الحالي

الوكيل الإخباري - ارتفع متوسط سرعة خدمات الإنترنت عبر الأجهزة الخلوية مع نهاية النصف الأول للعام 2021 لجميع شركات الاتصالات المملكة ليبلغ 23.46 ميجابت/الثانية مقابل 19.48 ميجابت/الثانية من الفترة نفسها للعام الماضي، للجيلين الثالث والرابع.

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ووفق تصريح من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الثلاثاء، بلغ متوسط سرعة خدمات الإنترنت عبر الأجهزة الخلوية مع نهاية النصف الأول من عام 2020، للجيل الرابع 21.8 ميجابت/الثانية، بينما ارتفعت إلى 24.7 ميجابت/الثانية مع نهاية النصف الأول من العام الحالي.



وجاء هذا الارتفاع مع زيادة الطلب خلال جائحة كورونا، مما أدى إلى توجه معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية إلى العمل والتعليم عن بُعد.



وبلغ متوسط سرعة خدمات الإنترنت الثابت 56 ميجابت/الثانية مع نهاية النصف الأول من العام الماضي، بينما ارتفعت في النصف الأول للعام الحالي إلى 65.4 ميجابت/الثانية.



ويأتي هذا الارتفاع نتيجة زيادة عدد الاشتراكات في خدمات الإنترنت عبر تقنية الألياف الضوئية (الفايبر)، وزيادة امتداد شبكات الفايبر في محافظات عمان والزرقاء وإربد، ومن المتوقع أن تزداد للضعف في نهاية العام.

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