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الأحد، 15-08-2021 09:35 ص

828 ألف طالب وطالبة مسجلون ببرنامج تعويض الفاقد التعليمي

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الوكيل الاخباري- سجّل 828 ألف طالب وطالبة من أصل مليونين في منصة إلكترونية أطلقتها وزارة التربية والتعليم، لبرنامج المفاهيم والنتاجات الأساسية لتعويض الفاقد التعليمي، بحسب الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية نجوى قبيلات.اضافة اعلان


وقالت قبيلات ، الأحد، إن "رفض استقبال مدارس لطلبة ملتحقين في برنامج تعويض الفاقد التعليمي دون تسجيل غير مقبول".

ولفتت إلى أن "المؤشرات تدل على إمكانية تضاعف أعداد الملتحقين".

وفي محافظة جرش، سجّل 31 ألف طالب وطالبة في برنامج تعويض الفاقد التعليمي، من أصل 50 ألفا في 181 مدرسة في المحافظة، بحسب مدير تربية جرش فيصل الهواري.

وقال الهواري، الأحد، إن "أغلب المعلمين تلقوا اللقاح الواقي من فيروس كورونا، ومن لم يتلقى طلب منه إحضار نتيجة فحص PCR يومي الأحد والخميس من كل أسبوع"، موضحا أنه "أجرى جولات تفقدية في المدارس للتأكد من جاهزيتها، وجرى تحويل بعض الشعب للدوام بالتناوب A و B".

 




 

 


 

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