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السبت، 31-07-2021 02:52 م

تربية الكورة تبحث خطة تعويض الفاقد التعليمي

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الوكيل الإخباري - بحثت مديرية التربية والتعليم للواء الكورة، اليوم السبت، برنامج تعويض الفاقد التعليمي للطلبة في مدارسها.

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وقال مدير التربية الدكتور معن الشناق، خلال اجتماع موسع عبر الاتصال المرئي برؤساء الأقسام ومديري ومديرات المدارس والشؤون التعليمية والإدارية، إن تعويض الفاقد التعليمي سيجري من خلال خطة مدروسة تنفذ على مراحل تبدأ منتصف الشهر المقبل، وتهدف إلى تمكين الطلبة من امتلاك المعارف الأساسية اللازمة للانتقال من صف إلى آخر بما يضمن الحفاظ على البناء التراكمي ومعالجة الفجوة التعليمية خلال جائحة كورونا.

 

ودعا الطلبة إلى المبادرة بالتسجيل سواء من خلال الرابط الذي أطلقته الوزارة على موقعها الإلكتروني، أو من خلال مدارسهم، مشيراً إلى أنه سيجري تهيئة الطلبة نفسياً واجتماعياً بعد فترة انقطاع عن الدراسة الوجاهية، حيث أعدت لذلك خطة للدعم النفسي الاجتماعي سيجري تنفيذها مع بدء العام الدراسي الجديد.


وأكد الشناق أهمية عمل الصيانة الفورية لمرافق المدارس والالتزام بالإجراءات الصحية والتباعد لإنجاح العودة للتعليم الوجاهي، إضافة إلى الالتزام بأمر الدفاع رقم 32 لتنظيم آلية العمل لغير المتلقين للقاح.


وتخلل الاجتماع نقاش تركز على استعراض أهم الاحتياجات الإدارية والفنية، والجوانب التي تتطلب المتابعة والعلاج بهدف تطوير أداء المديرية.

 




 

 


 

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