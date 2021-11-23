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الثلاثاء، 23-11-2021 03:43 م

84 ألف شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا في معان والبترا

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الوكيل الإخباري- بلغ العدد الإجمالي لمتلقي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في معان والبترا نحو 84 ألف شخص، بينما وصل إجمالي متلقي الجرعة الثاني في المنطقتين حوالي 71 ألفا، وذلك منذ بدء حملة التطعيم مطلع العام الحالي، وفق ما أفاد مسؤولان في وزارة الصحة الثلاثاء.

وتلقى نحو 66 ألف شخص الجرعة الأولى من المطعوم في قصبة معان وما يقرب من 56 ألف الجرعة الثاني بحسب مدير مديرية الشؤون الصحية لمحافظة معان أمجد أبو درويش لـ "المملكة".

في حين قال مدير مديرية الشؤون الصحية للواء البترا عصام السعودي  إن "عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح في اللواء 18.4 ألف شخص، فيما تلقى 15.6 ألف شخص الجرعة الثانية، و222 مواطن تلقوا الجرعة الثالثة المعززة".

ووصلت نسبة من تلقى اللقاح في معان والبترا إلى 73% من الفئة المستهدفة البالغة نحو 96.5 ألف شخص، بحسب الأرقام الرسمية، وذلك منذ بدء حملة التطعيم. 

أبو درويش قال إن "مديرية الشؤون الصحية لمحافظة معان خصصت 7 مراكز متخصصة في المحافظة لإعطاء اللقاح"، موكدا أن "جميع هذه المراكز تشهد إقبالا غير مسبوق لأخذ اللقاح".

وخصصت المديرية "فريقا متحركا على مدار الساعة للوصول إلى غير القادرين للحصول على المطعوم داخل المراكز" بحسب أبو درويش.

بينما قال السعودي إن مديرية الشؤون الصحية للواء البترا "تعمل على زيادة أعداد الحاصلين على اللقاح الواقي من فيروس كورونا من خلال حملاتها المكثفة في اللواء، مما يساهم في الحد من انتشار الفيروس وحماية الفئات الأكثر خطورة حال إصابتها".

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