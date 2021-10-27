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الأربعاء، 27-10-2021 11:52 ص

لجنة الأوبئة توضح حول السماح بالتقارب في المساجد

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، الدكتور بسام الحجاوي، عدم السماح بالتقارب في المساجد في المرحلة الحالية وذلك لزيادة اصابات فيروس كورونا.

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وقال الحجاوي بتصريح خاص لـ "الوكيل الإخباري" إن المساجد من أكثر مؤسسات الدولة التزاما بالبروتوكولات الصحية والاجراءات الاحترازية، ولا يمكن التراخي حتى لا تزيد أعداد اصابات كورونا.

 

وأضاف أن أي منشأة مخالفة للبروتوكول الصحي يتم التعامل معها حسب الاجراءات الموصى بها بالاغلاق او المخالفة.

 

وبين أن المساجد ملتزمة بالتطعيم والكمامة والتباعد، وليس من المنطق طرح توصيات تعرض المصلين لخطر الاصابة بفيروس كورونا.

 

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