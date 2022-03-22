الثلاثاء 22-03-2022
الوكيل الاخباري

إربد الأكثر إقبالا على الاقتراع لغاية الـ9

استقرار أسعار البندورة والخيار اليوم

الأحوال المدنية تفتح أبوابها لتجديد الهويات الشخصية

المستقلة للانتخاب: ما يهمنا اليوم هو إعادة بناء الثقة مع جمهور الناخبين

فايزر تسحب شحنات من عقار لعلاج ضغط الدم بسبب مادة مسرطنة

المستقلة للانتخاب: أول مقترع سُجل في إربد وأول سيدة في الكرك

أردنيون يتوجهون للمشاركة في إنتخابات مجالس المحافظات والبلديات وأمانة عمان

فتح صناديق انتخابات مجالس المحافظات والبلدية ومجلس أمانة عمّان

الأرصاد: زخات خفيفية من المطر اليوم

الجمارك تعقد ورشة عمل إقليمية حول التطوير القيادي والإداري

الثلاثاء، 22-03-2022 09:12 ص

9 إصابات بحوادث تدهور وتصادم على الطرق الخارجية

0L5A1066


الوكيل الإخباري - أصيب 9 أشخاص إثر حوادث تدهور وتصادم مركبات على الطرق الخارجية خلال الـ24 ساعة الماضية.

اضافة اعلان

 

وقالت إدارة الدوريات الخارجية، عبر أثير إذاعة الأمن العام، اليوم الثلاثاء، إنه أصيب شخصان إثر حادث تدهور مركبة على الطريق الصحراوي باتجاه العاصمة عمّان.

 

أما على شارع الـ100 باتجاه عمّان، أضافت أنه وقع حادث تدهور لصهريج محمّل بمادة الديزل بعد انحرافه عن الطريق العام، ما أدى إلى انسكاب الحمولة وإصابة السائق حيث تم إسعافه إلى مستشفى الحكمة وحالته العامة متوسطة.

 

وأشارت إلى وقوع حادث تصادم لـ3 مركبات على طريق المطار نتج عنه 6 إصابات متوسطة وخفيفة.

 

ودعت الدوريات الخارجية السائقين ومستخدمي الطرق الخارجية إلى الالتزام بالقواعد المرورية حفاظا على سلامتهم.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A4629

إربد الأكثر إقبالا على الاقتراع لغاية الـ9

خضار 3

استقرار أسعار البندورة والخيار اليوم

هوية

الأحوال المدنية تفتح أبوابها لتجديد الهويات الشخصية

0L5A4667

المستقلة للانتخاب: ما يهمنا اليوم هو إعادة بناء الثقة مع جمهور الناخبين

ر

المستقلة للانتخاب: أول مقترع سُجل في إربد وأول سيدة في الكرك

M63A9728 - Copy

أردنيون يتوجهون للمشاركة في إنتخابات مجالس المحافظات والبلديات وأمانة عمان

أخبار متعلقة
320221393449343594480

ضبط مركبتين تسيران بسرعات عالية على الطرق الخارجية

istock_000026808259_small

ضبط مركبات تسير بسرعات عالية على الطرق الخارجية

900x450_uploads,2020,05,17,4f4df3266e

ضبط حافلات ركاب ومركبات تسير بسرعات عالية على الطرق الخارجية

359438_59_1646383299

الدوريات الخارجية: جميع الطرق الخارجية سالكة

main_image62127df018860

العميد العمري: الأمن العام لديه تقنيات متطورة جداً للكشف عن القضايا والجرائم

FMCuUhkXsAItrqs

الملك يزور إدارة المختبرات والأدلة الجرمية - صور