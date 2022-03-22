9 إصابات بحوادث تدهور وتصادم على الطرق الخارجية

الوكيل الإخباري - أصيب 9 أشخاص إثر حوادث تدهور وتصادم مركبات على الطرق الخارجية خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقالت إدارة الدوريات الخارجية، عبر أثير إذاعة الأمن العام، اليوم الثلاثاء، إنه أصيب شخصان إثر حادث تدهور مركبة على الطريق الصحراوي باتجاه العاصمة عمّان.

أما على شارع الـ100 باتجاه عمّان، أضافت أنه وقع حادث تدهور لصهريج محمّل بمادة الديزل بعد انحرافه عن الطريق العام، ما أدى إلى انسكاب الحمولة وإصابة السائق حيث تم إسعافه إلى مستشفى الحكمة وحالته العامة متوسطة.

وأشارت إلى وقوع حادث تصادم لـ3 مركبات على طريق المطار نتج عنه 6 إصابات متوسطة وخفيفة.

ودعت الدوريات الخارجية السائقين ومستخدمي الطرق الخارجية إلى الالتزام بالقواعد المرورية حفاظا على سلامتهم.