الأحد 08-10-2023
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الأحد، 08-10-2023 09:24 ص

9 إصابات بحوادث مُتفرقة على الطرق الخارجية خلال 24 ساعة

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الوكيل الإخباري - قال النقيب عامر الصمادي، من إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم خلال 24 ساعة الماضية التعامل مع عدد من الحوادث، نتج عنها 9 إصابات مختلفة.

وبيّن الصمادي، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع حادث تصادم على الطريق الصحراوي، ونتج عنه إصابتين، وتم نقلهما إلى المستشفى. 

وأضاف أنه تم التعامل مع حادث تصادم بعد جسر خو في الزرقاء، ونتج عنه 5 إصابات، والتعامل مع حادث تصادم آخر على طريق اربد - المفرق، ونتج عنه إصابتين.

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وأوضح الصمادي، أن أبرز أسباب وقوع الحوادث كان ارتكاب مخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ.

 




 

 


 

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