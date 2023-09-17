6 إصابات في حوادث مُتفرقة على الطرق الخارجية

الوكيل الإخباري - تعرّض 6 أشخاص لإصابات مختلفة، إثر حوادث سير مُتفرقة، وقعت أمس السبت، على عدد من طرق المملكة الخارجية.



وقال النقيب أيمن الحراحشة، من إدارة الدوريات الخارجية، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، إنه تم مساء أمس التعامل مع حادث تدهور مركبة على طريق إربد - عمان، ونتج عن الحادث 4 إصابات، وتم نقلهم لمستشفى الملك المؤسس.

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وأضاف الحراحشة، أنه تم التعامل مع حادث تدهور مركبة شحن (تريلا) على جسر خو، ونتج عن الحادث إصابة واحدة، وتم إسعافها لمستشفى الزرقاء الحكومي.



وبيّن أنه تم التعامل مع احتراق مركبة على طريق الشيدية - معان، ونتج عن الحادث إصابة واحدة، وتم إسعافها لمستشفى معان الحكومي.



وقال الحراحشة، إن كل الحوادث التي وقعت، تم تعليلها بعدم أخذ احتياطات السلامة، وتغيير المسرب بشكل مفاجئ.

وحول أبرز المعوقات على الطرق، أوضح أنه تم أمس التعامل مع سقوط حمولة ( رمل ) من قلاب، على طريق وادي عربة، وتمت إزالة العوائق، وفتح الطريق أمام المركبات.

