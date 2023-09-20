الأربعاء 20-09-2023
الوكيل الاخباري

بالصور .. هدية من الملك تلبية لطلب طفل فرقة غزلان الرمثا

وفاة شاب أردني في ألمانيا والخارجية تتابع

من بينها 3 دول عربية.. تعرف على أكثر دول العالم استهلاكاً للقهوة في 2023 - أسماء

الذهب يتراجع عالمياً والحذر يُسيطر قُبيل قرار الفائدة

زلزال بمنطقة طبرق يثير القلق من جديد في ليبيا

للمقترضين من البنوك.. الفيدرالي الأمريكي يتخذ قراره اليوم حول أسعار الفائدة

الأردن يحذر من عواقب التصعيد الإسرائيلي في فلسطين

جامعة اليرموك تقدم قروضا ومساعدات لطلبتها بقيمة 100 ألف دينار

زلزال يضرب دولة عربية جديدة

مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

الأربعاء، 20-09-2023 09:22 ص

الأمن: لا وفيات بحوادث السير خلال 24 ساعة

323157079_694101479044636_5376272022731193767_n


الوكيل الإخباري - بيّن التقرير المروري الصادر عن إدارتي السير المركزية والدوريات الخارجية، أنه لم يُسجل خلال 24 ساعة الماضية، أي وفاة بسبب حوادث السير، في جميع محافظات المملكة.

اضافة اعلان


وأشار ضابط غرفة إدارة السير المركزية، عبر إذاعة الأمن العام، اليوم الأربعاء، إلى أن الكوادر الميدانية تعاملت خلال الفترة الصباحية مع عدد من الحوادث البسيطة، حيث تم التعامل مع حادث أعلى جسر الأمير هاشم باتجاه نفق عبدون، اقتصر على الأضرار المادية، وتم رفع الأثر المروري، كما تم رفع مركبة تعطّلت داخل نفق دوار الداخلية باتجاه شارع الاستقلال، وتم تسيير حركة المركبات في المواقع المذكورة.


ومن جهته قال ضابط غرفة إدارة الدوريات الخارجية، إن أبرز ما تم التعامل معه في خلال الفترة الماضية، كان تدهور مركبة وقع على جسر أم البساتين، حيث تواجدت الكوادر المُختصة في الموقع، وتم إسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتمت إزالة الأثر المروري عن حرم الشارع العام، وعُلّل سبب الحادث "ارتكاب مخالفة التعامل الخاطئ مع المنعطفات".


وأشار إلى أنه تم التعامل مع تدهور مركبة على طريق على جسر الطنيب، بسبب اتخاذ مسرب خاطئ، ونتج عن الحادث إصابتين. 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
374260727_615406234099948_5220073769846472585_n

1380 حالة اسعافية في الأردن خلال 24 ساعة

6

بالصور .. هدية من الملك تلبية لطلب طفل فرقة غزلان الرمثا

3

وفاة شاب أردني في ألمانيا والخارجية تتابع

HCmymqc5s5ej01J0KstmhrNkhgqqwg28gTCJYlBP

تكنولوجيا المعلومات: الأردن يشهد خطوات متسارعة بالتحول الرقمي

وزارة الخارجية

الأردن يحذر من عواقب التصعيد الإسرائيلي في فلسطين

جامعة اليرموك 2

جامعة اليرموك تقدم قروضا ومساعدات لطلبتها بقيمة 100 ألف دينار

أخبار متعلقة
2

6 إصابات بتصادم 4 مركبات على طريق ناعور

322394115_1365658337340944_2553996768238217145_n

6 إصابات في حوادث مُتفرقة على الطرق الخارجية

620231271530428939097

11 إصابة اغلبهم اطفال بتدهور مركبة على أوتوستراد الزرقاء – المفرق

322394115_1365658337340944_2553996768238217145_n

وفاة و3 إصابات بحوادث متفرقة على الطرق الخارجية

2023_02_14_12_56_34

ضبط مركبة تسير بسرعة 213 كلم/الساعة على طريق الأزرق

image

ضبط حافلة نقل طلاب منتهية الترخيص منذ 5 سنوات