الأمن: لا وفيات بحوادث السير خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري - بيّن التقرير المروري الصادر عن إدارتي السير المركزية والدوريات الخارجية، أنه لم يُسجل خلال 24 ساعة الماضية، أي وفاة بسبب حوادث السير، في جميع محافظات المملكة.

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وأشار ضابط غرفة إدارة السير المركزية، عبر إذاعة الأمن العام، اليوم الأربعاء، إلى أن الكوادر الميدانية تعاملت خلال الفترة الصباحية مع عدد من الحوادث البسيطة، حيث تم التعامل مع حادث أعلى جسر الأمير هاشم باتجاه نفق عبدون، اقتصر على الأضرار المادية، وتم رفع الأثر المروري، كما تم رفع مركبة تعطّلت داخل نفق دوار الداخلية باتجاه شارع الاستقلال، وتم تسيير حركة المركبات في المواقع المذكورة.



ومن جهته قال ضابط غرفة إدارة الدوريات الخارجية، إن أبرز ما تم التعامل معه في خلال الفترة الماضية، كان تدهور مركبة وقع على جسر أم البساتين، حيث تواجدت الكوادر المُختصة في الموقع، وتم إسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتمت إزالة الأثر المروري عن حرم الشارع العام، وعُلّل سبب الحادث "ارتكاب مخالفة التعامل الخاطئ مع المنعطفات".



وأشار إلى أنه تم التعامل مع تدهور مركبة على طريق على جسر الطنيب، بسبب اتخاذ مسرب خاطئ، ونتج عن الحادث إصابتين.

