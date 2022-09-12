95 % من أسر اللاجئين السوريين في الأردن لا يملكون المال لدفع فواتير الكهرباء

الوكيل الإخباري - أظهر تحليل أجرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من نصف الأسر اللاجئة المقيمة خارج المخيمات في الأردن، كانت غير قادرة على دفع قيمة فواتير الكهرباء في الربع الثاني من العام الحالي.

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وظهر من تحليل وضع اللاجئين في الأردن خلال الربع الثاني من 2022، الذي شمل 2963 أسرة، أن 95% من أسر اللاجئين السوريين و94% من غير السوريين لا يملكون المال لدفع فواتير الكهرباء .



وحصل المسح الذي أُعلنت نتائجه مؤخرا، على معلوماته من عينة ممثلة من اللاجئين المسجلين لدى المفوضية والمقيمين خارج المخيمات، ويعد هدف التحليل الرئيسي مراقبة التغيرات في جوانب الضعف لدى اللاجئين.



وأشارت المفوضية إلى أن 25% من أرباب الأسر ضمن العينة لديهم إعاقة أو مرض مزمن يؤثر في حياتهم، ويقوم التحليل الربعي على جمع المعلومات من الأسر اللاجئة ذاتها على أساس ربع سنوي لاختبار التغيرات الطارئة.



وأجاب 54% من المستجيبين من اللاجئين السوريين أنهم غير قادرين على دفع فواتير الكهرباء، وكذلك الأمر بالنسبة لـ59% من غير السوريين.



وقال 53% من المستجيبين السوريين إنهم غير قادرين على دفع ثمن ملابس وأحذية، مقابل 61% للمستجيبين غير السوريين.



ووصف أكثر من ثلثي الأسر اللاجئة التي استجابت للمسح الوضع المالي الحالي بأنه أسوأ مقارنة مع السنة السابقة، وقالت الغالبية إن الوضع المالي سيكون أسوأ أيضا مستقبلاً.



وحصلت المفوضية على 37% من متطلباتها المالية لعام 2022، وذلك بعد انقضاء 8 أشهر من العام الحالي.

