97 وفاة جديدة و6444 إصابة بكورونا اليوم

الوكيل الإخباري - أصدرت وزارة الصحة ، اليوم الجمعة ، موجزا إعلاميا حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن.
الإصابات والشفاء والفحوصات:
▪︎سُجِّلت (6444) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (577,734) حالة.
▪︎سُجّلت (97) حالة وفاة (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (6374) حالة.
▪︎بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (15.78%)، مقارنة مع (18.06%) يوم أمس.
▪︎تمّ إجراء (40,836) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (5,705,121) فحصاً.
▪︎بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (4144) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (468,037) حالة.
▪︎يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (103,323) حالة.
▪︎يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (448) حالة، فيما غادرت (392) حالة.
▪︎يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (3382) حالة.
القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال
نسبة إشغال أسرّة العزل: 48%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 77%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 40%
إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 73%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 79%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 44%
إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 32%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 37%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 28%
توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- (2963) في محافظة العاصمة عمّان.
- (1435) في محافظة إربد، منها (66) في الرمثا.
- (532) في محافظة الزرقاء.
- (286) في محافظة البلقاء.
- (271) في محافظة العقبة.
- (170) في محافظة مأدبا.
- (159) في محافظة الكرك.
- (158) في محافظة عجلون.
- (147) في محافظة جرش.
- (141) في محافظة الطفيلة.
- (132) في محافظة المفرق.
- (50) في محافظة معان، منها (19) في البترا.