الجمعة 26-03-2021
الوكيل الاخباري
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نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الوسط 44%

انخفاض نسبة الفحوصات الإيجابية لكورونا اليوم

97 وفاة جديدة و6444 إصابة بكورونا اليوم

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الجمعة، 26-03-2021 03:51 م

وفق الموجز الإعلامي

97 وفاة جديدة و6444 إصابة بكورونا اليوم

فقرا
توضيحية


الوكيل الإخباري - أصدرت وزارة الصحة ، اليوم الجمعة ، موجزا إعلاميا حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن.

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الإصابات والشفاء والفحوصات:

▪︎سُجِّلت (6444) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (577,734) حالة.

▪︎سُجّلت (97) حالة وفاة (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (6374) حالة.

▪︎بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (15.78%)، مقارنة مع (18.06%) يوم أمس.

▪︎تمّ إجراء (40,836) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (5,705,121) فحصاً.

▪︎بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (4144) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (468,037) حالة.

▪︎يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (103,323) حالة.

▪︎يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (448) حالة، فيما غادرت (392) حالة.

▪︎يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (3382) حالة.


القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال
نسبة إشغال أسرّة العزل: 48%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 77%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 40%

إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 73%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 79%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 44%

إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 32%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 37%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 28%


توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- (2963) في محافظة العاصمة عمّان.
- (1435) في محافظة إربد، منها (66) في الرمثا.
- (532) في محافظة الزرقاء.
- (286) في محافظة البلقاء.
- (271) في محافظة العقبة.
- (170) في محافظة مأدبا.
- (159) في محافظة الكرك.
- (158) في محافظة عجلون.
- (147) في محافظة جرش. 
- (141) في محافظة الطفيلة.
- (132) في محافظة المفرق.
- (50) في محافظة معان، منها (19) في البترا.

 


 




 

 


 

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