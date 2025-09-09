ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

12:02 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت، اليوم الاثنين، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، فيما استقر سعر النفط الأميركي"وست تكساس"، عند 62.37 دولار للبرميل الواحد.





وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 114 نقطة، ليصل إلى 45515 نقطة، وارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 98 نقطة ليصل إلى 21798 نقطة.



كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 13 نقطة ليصل إلى 6495 نقطة.

