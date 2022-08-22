أسعار الحديد والاسمنت محليا الاثنين

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني



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تراوحت أسعار الحديد شد 60، اليوم الاثنين، بين 595-600 دينار، وفق ما أفاد به تجار لـ"الوكيل الإخباري".وقال التجار إن الأسعار شاملة كلف النقل إلى موقع المشتري، لافتين إلى وجود فروقات بالأسعار بين العاصمة عمّان وباقي المحافظات.وأضافوا أن أسعار الحديد تتجه للاستقرار خلال الفترة المقبلة، لافتين إلى وجود اختلاف الأسعار محليا عن الأسعار عالميا.ويعتمد إنتاج الحديد محليا على الخردة في ظل ارتفاع أسعار الحديد عالميا نظرا لارتفاع كلف الشحن وتوقف دول عن التصدير.ويقدّر الإنتاج المحلي من الحديد بنحو 25 ألف طن يوميا، فيما لا يتجاوز الاستهلاك اليومي 5-6 آلاف طن بسبب قلة المشاريع وحالة الركود في الأسواق.أما بشأن أسعار الاسمنت محليا، أشار رئيس جمعية تجار الاسمنت منصور البنا، إلى أن سعر الطن يباع للمستهلك بين 98-103 دينار شاملا أجور النقل حسب المنطقة الجغرافية والكميات المشتراة.ويبلغ متوسط إنتاج مصانع الاسمنت نحو 25 ألف طن يوميا، فيما يتراوح احتياج السوق المحلي بين 5-6 آلاف طن يوميا.