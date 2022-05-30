الإثنين 30-05-2022
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الإثنين، 30-05-2022 10:28 ص

أسعار الخضار والفواكة في السوق المركزي اليوم

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الوكيل الاخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 3690 طنا، منها 3057 طن خضار، و451 طن فواكه و181طنا من الورقيات.

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وحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد ومنها، الملوخية وتراوح سعرها بين 15 إلى 40 قرشا، والباذنجان الأسود العجمي 10 إلى 20 قرشا، والزهرة 15 إلى 25 قرشا، والبصل الناشف 15 إلى 25 قرشا، والبطاطا 30 إلى 50 قرشا، والبندورة 15 إلى 40 قرشا، والجزر 25 إلى 35 قرشا، والخيار 10 إلى 25 قرشا، والكوسا 10 إلى 20 قرشا، والليمون 40 إلى 60 قرشا، والموز البلدي 50 إلى 70 قرشا، والبطيخ 15 إلى 40 قرشا.

 

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