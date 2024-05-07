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الثلاثاء، 07-05-2024 01:46 م

هيئة الاتصالات: التشويش على GPS في الأردن تراجع بشكل كبير مؤخرا

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الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان إن الأردنيون بدأوا بملاحظة التشويش على نظام تحديد المواقع الجغرافية GPS خلال حرب المسيرات بين إسرائيل وإيران خلال الفترة الأخيرة.

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وأضاف السرحان خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن هناك عدة طرق فنية للتشويش وذلك من خلال تعطيل الإشارات القادمة من القمر الصناعي أو التشويش على الأجهزة بحيث تضلل تطبيقات المواقع الجغرافية وتعطي مواقع غير صحيحة.

 

وتابع أن وأضاف أن المناطق الشمالية والغربية هي الأكثر تأثرا بهذا التشويش في المملكة، لافتا إلى أنه لا يوجد أنظمة لوقف التشويش ولا يمكن وقفه إلا من خلال تلك الجهات التي تقوم به.

وأشار إلى أن التشويش على نظام تحديد المواقع الجغرافية GPS تراجع كثيرا خلال الفترة الماضية.

 

وبين السرحان أن الهيئة قامت بمخاطبة الجهات الدولية ذات العلاقة لإيقاف التشويش على نظام تحديد المواقع الجغرافية GPS العالمي في المملكة.

 




 

 


 

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