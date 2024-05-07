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الثلاثاء، 07-05-2024 01:49 م

صحف عالمية تتناول زيارة الملك إلى واشنطن

خخخ


الوكيل الاخباري - أبرز عدد من الصحف الأميركية والعالمية زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى واشنطن، والمباحثات التي أجراها جلالته مع الرئيس الأميركي جو بادين، والجهود الكبيرة التي يبذلها جلالته لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ورفح وبقية المدن الفلسطينية.

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وقالت وكالة أنباء (رويترز) إن جلالة الملك عبد الله الثاني دعا الرئيس الأميركي للضغط على الإسرائيليين لوقف الهجوم على فرح، والتي يسكنها ما يزيد على 1.4 مليون فلسطيني، محذرا جلالته من خطورة حدوث مجزرة جديدة تضاف إلى المجازر التي ارتكبتها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.


وقالت الدائرة الإعلامية في البيت الأبيض إن جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الأميركي يبذلان كل ما بوسعهما لوقف فوري وعاجل للحرب الإسرائيلية على غزة، وتتضافر جهودهما لوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح، مشيرة إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني في هذا المجال.


وقالت القناة الإخبارية الأولى في نيوجيرسي (سبيكتوريم نيوز) إن بايدن استضاف جلالة الملك عبدالله الثاني، وتباحثا في وقف فتيل الحرب في غزة والمدن الفلسطينية، مشيرة إلى وجود مدير (سي اي ايه) بل بيرنز في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب على غزة.


صحيفة (يو أس نيوز) أشارت إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني على الصعيدين الدولي والإقليمي لوقف الحرب على غزة، ونقلت حديث جلالته التحذيري الجاد من قصف رفح وعواقبه على المنطقة والعالم بشكل أجمع.


ولفتت صحيفة واشنطن بوست إلى لقاء جلالة الملك عبد الله الثاني مع الرئيس الأميركي لتوحيد الجهود المؤدية إلى وقف الحرب في غزة لما لها من آثار على السياسة الإقليمية والعالمية، مشيرة إلى أزمة الغذاء والدواء التي يعاني منها الأطفال الفلسطينيون في غزة والمدن المجاورة.


وتطرقت صحيفة سترايتز إلى اللقاء الخاص الذي جمع جلالة الملك عبد الله الثاني في البيت الأبيض مع الرئيس الأميركي لتوحيد الجهود من أجل إيجاد آلية ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي لوقف الحرب على غزة ورفح، ووقف قتل المدنيين والأبرياء، ودعوة المجتمع الدولي لاتخاذ قرار في مصلحة الشعب الفلسطيني بهذا الشأن.


 




 

 


 

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