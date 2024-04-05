أسعار الذهب تتراجع عالمياً لكنها تتجه لمكاسب أسبوعية

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار عقود الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة بعدما سجلت مستويات قياسية هذا الأسبوع، لكنها لا تزال تتجه نحو تسجيل مكاسب لثالث أسبوع على التوالي.

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وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.3 بالمئة أو بمقدار 7.6 دولار إلى مستويات 2301.2 دولار للأونصة، بعدما انخفضت إلى 2286.20 دولار في وقت سابق من التعاملات.



وحقق المعدن الأصفر مكاسب قياسية على مدار 5 جلسات، بدعم من عمليات شراء قوية من جانب البنوك المركزية وطلب من الصناديق المواكبة لاتجاهات السوق.