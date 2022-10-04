أسعار الليرة الرشادي والإنجليزي في المملكة اليوم

الوكيل الإخباري- أكدت نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات أن سعر الذهب ارتفع حيث وصل سعر الأونصة عالمياً 1703 دولارا أما محلياً بلغ سعرها 1285 ديناراً .

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وقالت النقابة لـ "الوكيل الاخباري" إن سعر الليرة شهد ارتفاعاً في الأسواق المحلية فقد بلغ سعر الليرة الإنجليزي 281 دينارا والرشادي 246 دينارا.



وارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في الأسواق المحلية 20 قرشاً ، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 35.10 دينارا وعيار 24 عند 41.20 دينارا وعيار 18 عند 31.40 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.

