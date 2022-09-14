الأربعاء 14-09-2022
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الأربعاء، 14-09-2022 11:03 ص

هذه هي أسعار الليرة الرشادي والانجليزي في المملكة الأربعاء

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الوكيل الاخباري- أكدت نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات أن سعر الذهب شهد استقرارا عند 1704 دولارا للأونصة عالميا.

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وقالت النقابة لـ "الوكيل الاخباري" إن سعر الليرة الانجليزي في الأسواق المحلية بلغ 280 دينار والليرة الرشادي 245 دينار .

وأوضحت أنه بلغ سعر الأونصة محليا اليوم الأربعاء 1280 دينارا.

واستقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في الأسواق المحلية، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة بين الأردنيين بالسوق المحلية عند 34.90 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.

 

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