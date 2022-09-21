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الأربعاء، 21-09-2022 12:07 م

تعرف على أسعار الليرة الرشادي والانجليزي في المملكة الأربعاء

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الوكيل الاخباري- أكدت نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات أن سعر الذهب شهد ارتفاعا عند 1672 دولارا للأونصة عالميا .

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وقالت النقابة لـ "الوكيل الاخباري" إن سعر الليرة شهد انخفاضا ملحوظا في الاسواق المحلية فقد بلغ سعر الليرة الانجليزي 280 دينار الرشادي 243 دينار .

وأوضحت أنه بلغ سعر الأونصة محليا اليوم الأربعاء 1230 دينارا.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في الأسواق المحلية، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة بين الأردنيين بالسوق المحلية عند 34.30 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.

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