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الخميس، 03-03-2022 09:47 ص

أسعار المحروقات تحلق في لبنان مع ارتفاع أسعار النفط عالميا

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الوكيل الاخباري- سجلت أسعار المحروقات في لبنان ارتفاعا كبيرا، اليوم الخميس، في ظل ارتفاع خام برنت فوق 117 دولارا للبرميل.

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وارتفع سعر صفيحة البنزين 95 و97 أوكتان 28000 ليرة، والديزل أويل 41000 ليرة، والغاز 15000 ليرة.

وأصبحت الأسعار، بحسب بيان وزارة الطاقة اللبنانية، على الشكل التالي:
– صفيحة البنزين 95 أوكتان: 397000 ليرة
– صفيحة البنزين 98 أوكتان: 407000 ليرة
– المازوت: 375000 ليرة
– الغاز: 28800 ليرة

وأوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان، جورج البراكس، أن "انعكاس ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، وتخطي سعر برميل النفط الـ 116 دولارا أمريكيا، أدى إلى ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان في ظل ثبات واستقرار في سعر صرف الدولار".

وارتفعت أسعار النفط عالميا بعد أن فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة الممتحدة إلى جانب دول أخرى عقوبات على روسيا، على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.

 

روسيا اليوم

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