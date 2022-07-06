أسعار النفط ترتفع مع استمرار سيطرة المخاوف من ركود عالمي

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعد انخفاض أمس على الرغم من أن اليورو ظل عند أدنى مستوى له في 20 عامًا مع استمرار سيطرة المخاوف من ركود عالمي محتمل.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.18% لتسجل 103.96 دولار للبرميل، بينما تراجعت عقود خام غرب تكساس الأميركي 0.533% إلى 100.03 دولار للبرميل.



وتضرر عقدي الخام الرئيسيين أمس مع تزايد قلق المستثمرين من أن الاقتصادات الرائدة ستنكمش هذا العام أو العام المقبل بسبب الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من البنك المركزي والتي تهدف إلى مكافحة التضخم المرتفع منذ عقود.



وانخفض العقد الرئيسي للولايات المتحدة خام غرب تكساس الوسيط بنحو 9% دون 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ نيسان، في حين انخفض خام برنت بنحو 10% وسط توقعات بأن أي ركود سيؤثر على الطلب، على الرغم من قلة الإمدادات الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية. (forbesmiddleeast)