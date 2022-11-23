أسعار النفط عالمياً تسجل ارتفاعاً طفيفاً

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط عالمياً بشكل طفيف اليوم الأربعاء، بعد أن طغت بيانات أظهرت تراجعا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكي الأسبوع الماضي على مخاوف من انخفاض طلب الصين على الوقود في غمرة تشديد قيود كورونا.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا أو0.3 % إلى 88.63 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا أو0.3 % إلى 81.20 دولار للبرميل.



وارتفعت عقود كلا الخامين القياسيين بنحو 1% امس الثلاثاء، بعد أن عززت الإمارات والكويت والعراق والجزائر تصريحات أدلى بها وزير الطاقة السعودي وقال فيها إن مجموعة أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء لها لا تفكر في زيادة إنتاج النفط. ( investing )

