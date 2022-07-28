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الخميس، 28-07-2022 12:58 م

أسهم أوروبا ترتفع لأعلى مستوى في شهرين بعد تصريحات الفيدرالي

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الوكيل الإخباري - ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع، اليوم الخميس، مع تراجع بعض المخاوف المتعلقة بالوتيرة المستقبلية لرفع الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

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ودعمت نتائج الأعمال القوية للشركات، ومن بينها شركة "شل"، عمليات الشراء للأسهم في تداولات اليوم. 


ورفع الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة 75 نقطة أساس أمس، كما كان متوقعا، وأكد مجددا أنه يعطي الأولوية لاحتواء التضخم. 


وأشار الفيدرالي إلى أن إبطاء وتيرة تشديد السياسة النقدية "وارد في مرحلة معينة".


وصعد مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.5 بالمئة، بعد أن تراجعت مخاوف المستثمرين من أن تؤدي مساعي الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية بوتيرة سريعة بهدف احتواء التضخم، إلى إدخال الاقتصاد في حالة ركود. 


وفي يوم مفعم بإعلان نتائج أعمال الشركات في أوروبا، ارتفع مؤشر الأسهم الإيطالية واحد بالمئة مع صعود سهم "ستيلانتيس" لصناعة السيارات بنسبة 3.7 بالمئة.  وارتفع سهم "شل" 0.9 بالمئة.


وكان أكبر داعم للمؤشر ستوكس سهم "شنايدر إلكتريك" الذي ارتفع 4.6 بالمئة. ( سكاي نيوز )


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