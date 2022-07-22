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الجمعة، 22-07-2022 10:41 ص

ارتفاع أسعار النفط عالمياً مع ضعف الدولار

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الجمعة، بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي أمس، الذي قرر خلاله رفع سعر الفائدة الأساسي للمرة الأولى منذ العام 2011.

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وبحلول الساعة 09:52 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم سبتمبر المقبل بنسبة 1.25% إلى 97.55 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم الشهر نفسه بنسبة 1.42% إلى 105.33 دولار للبرميل.


وجاء ارتفاع أسعار النفط مع تراجع الدولار في ظل صعود اليورو بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي أمس، الذي قرر خلاله رفع سعر الفائدة الأساسي للمرة الأولى منذ العام 2011، وأدت قوة اليورو إلى تراجع الدولار الذي انخفض عن مستويات الأسبوع الماضي.

 

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