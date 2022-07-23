نقيب المجوهرات يوضح أسباب ارتفاع أسعار الذهب في المملكة السبت

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات



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أكد نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، ارتفاع سعر الأونصة اليوم السبت عند 1727 دولارا.وقال علان لـ "الوكيل الإخباري" إن سعر الأونصة عالميا شهد ارتفاعا ملحوظا نتيجة قرار الاتحاد الأوروبي برفع اسعار الفائدة على اليورو بمقدار نصف نقطة.وأضاف ان ارتفاع أسعار الذهب جاء بسبب انخفاض أسعار الدولار حيث سجل أكبر تراجع منذ 29 مايو وأول انخفاض أسبوعي منذ أربعة أسابيع.وأوضح أن الطلب جيد جدا على المصوغات الذهبية حيث أنه ارتفع بنسبة 80% عن العام الماضي .وتوقع علان تذبذب أسعار الذهب محليا وذلك بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها المنطقة.