أسهم أوروبا تستقر بين مخاوف تباطؤ النمو وارتفاع أسهم البنوك

الوكيل الإخباري - استقرت الأسهم الأوروبية في تعاملات اليوم الاثنين، وذلك بالتزامن مع صدور سلسلة من بيانات نشاط التصنيع، إذ أثارت بيانات اقتصادية صينية "مخيبة للآمال" المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي.

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وفي المقابل، عكست النتائج الإيجابية القوية لبنك "إتش.إس.بي.سي" الأثر السلبي للبيانات، بعد أن ارتفع مؤشر أسهم قطاع البنوك بنسبة 1.4 بالمئة.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند الساعة 7:09 بتوقيت غرينتش، مقتفيا أثر الأسواق الأوسع نطاقا، برغم تراجع المؤشر الرسمي الصيني لنشاط المصانع في شهر يوليو.



كما أظهرت بيانات أن شركات التجزئة الألمانية أنهت النصف الأول من عام 2022 بأكبر انخفاض في المبيعات على أساس سنوي، وذلك منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، تحت ضغط التضخم والصراع في أوكرانيا و جائحة كورونا، مما عزز مخاوف المستثمرين. ( سكاي نيوز )



