الثلاثاء 19-04-2022
الوكيل الاخباري

الضمان يوضح حول زيادة الأجر الخاضع للمشتركين اختيارياً

زهاء 100 ألف مواطن حضروا فعاليات إربد الرمضانية

أسعار الذهب محلياً

ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال آذار الماضي

هيئة الاتصالات تدعو للتعاقد مع شركات خدمات التوصيل المرخصة

البطوش: 12400 شخص سجلوا للحج حتى الآن

تحذير هام لكل مالك مركبة في الأردن

رسالة هامة من الغذاء والدواء لمرضى السكري

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

خطة مرورية في الأسواق قبيل عيد الفطر

الثلاثاء، 19-04-2022 10:44 ص

أعلى مستوى منذ 13 عاما.. قفزة غير مسبوقة في أسعار الغاز بالولايات المتحدة الأمريكية

625e212c4236042afc624963


الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي إلى أعلى مستوى منذ عام 2008 في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أدت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إلى قلب أسواق الطاقة.

اضافة اعلان

 

وقفزت العقود الآجلة بنسبة 10٪، لتتداول عند مستوى مرتفع يصل إلى 8.05 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى منذ 13 عاما. 

وتراجعت الأسعار لاحقا بشكل طفيف، حيث ارتفعت بنسبة 7.12٪ عند 7.82 دولار.

وقال ديفيد جيفنز، رئيس خدمات الغاز الطبيعي والطاقة لأمريكا الشمالية: "من المرجح أن يكون تأثير الصراع بين أوكرانيا وروسيا طويل الأمد بالنسبة لأسواق الغاز الطبيعي في أمريكا الشمالية".

وعلى مدار العام، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بنسبة 108٪، مما يزيد من المخاوف التضخمية. وتعد هذه الخطوة أقل تطرفا مما كانت عليه في أوروبا، حيث ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي إلى مستويات قياسية مع سعي أوروبا للابتعاد عن الاعتماد على الطاقة الروسية.

وترسل الولايات المتحدة الآن كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، الأمر الذي يرفع أسعار شركة "Henry Hub".

ووسط قفزة الأسعار، حافظ المنتجون على الإنتاج تحت السيطرة، وأصبح المخزون أقل بنسبة 17٪ من متوسط الخمس سنوات.

ورفعت "Citi" هدف سعر "Henry Hub" الأساسي لعام 2022 بمقدار 40 سنتا إلى 4.60 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وقالت الشركة: "يمكن أن تؤدي مجموعة من العوامل إلى زيادة الطلب وإبطاء نمو الإنتاج، لكن السوق قد يبالغ في تقدير آثاره مع ارتفاع الأسعار".

وسجلت أسهم منتجي الغاز الطبيعي EQT Corp و Range Resources و Coterra Energy أعلى مستوياتها في 52 أسبوعا، في تعاملات يوم الاثنين. واكتسب Range و Coterra أكثر من 4 ٪ ، في حين قفز EQT ما يقرب من 7٪.

 

 

روسيا اليوم

إقرأ ايضا
ذهب خاص

أسعار الذهب محلياً

unnamed

ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال آذار الماضي

1-166

نجم العملات المرتبطة بالذهب يسطع في سوق الأصول المشفرة

625de9df42360460e17635db

الخزانة الأمريكية: سياسة العقوبات لن تقوض دور الدولار

625e59fc423604014077066c

خبير اقتصادي: الامتناع عن النفط والغاز الروسيين سيسبب صدمة أسعار في الاتحاد الأوروبي

625e573a4c59b7126069461b

صحيفة: الشركات الهندية تخطط لزيادة مشترياتها من النفط الروسي

أخبار متعلقة
2021-09-11_23-48-02_273974

أكبر مستهلك في العالم.. كيف أثرت الصين على أسعار الطاقة خلال الربع الأول؟

6253e7df4236047ae1273e12

مدفيديف يحدد الجهة المستفيدة من تخلي أوروبا عن الغاز الروسي

164900321281727200

اتفاق وشيك بين إيطاليا ودولة عربية لاستبدال الغاز الروسي

00000-1

الجزائر: لدينا كميات إضافية من الغاز لكنها لن تعوض الغاز الروسي

20211020223326332EF

وكالة: أذربيجان تعتزم توريد 9.5 مليار متر مكعب من الغاز لإيطاليا في 2022

624691f842360439243755ea

اتحاد الصناعة الألماني يحذر من حدوث انهيار في حال حظر الغاز من روسيا