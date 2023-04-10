إغلاق مرتقب لآخر محطات الطاقة النووية في ألمانيا

الوكيل الإخباري - أشادت ريكاردا لانج رئيسة حزب الخضر الألماني بالإغلاق المرتقب لآخر محطات الطاقة النووية في ألمانيا، ووصفته بأنه بداية جديدة.

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وقالت لانج في تصريحات إن الخروج من استخدام هذه المصادر لتوليد الطاقة يعد دخولا نهائيا إلى إمداد بالطاقة آمنا ومحدود المخاطر وفي المتناول ونظيف، وكذلك دخولا إلى الطاقة المتجددة.



وأضافت أنه سيتم بهذه الخطوة إرساء الأساس لرخاء مستقبلي ولقوة اقتصادية، وقالت: " نستقل بذلك عن أسعار الطاقة التي لا يمكن دفعها.



يذكر أن الائتلاف الحاكم الحالي، الذي يضم حزب الخضر، قرر العام الماضي تمديد تشغيل محطات الطاقة النووية الثلاث المتبقية في ألمانيا حتى 15 نيسان الجاري، ليتجاوز بذلك الموعد النهائي للتشغيل الذي كان مخططا له حتى نهاية العام الماضي. ومن المقرر بذلك إنهاء استخدام الطاقة النووية في ألمانيا. ( الاقتصادية )