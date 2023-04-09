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الأحد، 09-04-2023 12:33 م

52 % من الألمان يعارضون إغلاق محطات الطاقة النووية

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الوكيل الإخباري - أظهر استطلاع رأي أجراه معهد "أي إن إس إيه" الألماني بتكليف من صحيفة بيلد أم زونتاج، معارضة غالبية الألمان إغلاق المحطات النووية في البلاد.

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وبحسب الصحيفة أبدى 52 % اعتقادهم بأنه من الخطأ فصل المحطات الثلاث المتبقية عن الشبكة الأسبوع المقبل، بينما أعرب 37 % عن اعتقادهم بأنها صحيحة، فيما لم يعبر 11 % عن رأيهم.


وكانت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل قررت في أعقاب كارثة فوكوشيما النووية عام 2011 أن تكون جميع محطات الطاقة النووية في البلاد غير متصلة بشبكة الكهرباء بحلول نهاية عام 2022، إلا أنه بسبب الانقسام داخل ائتلافه المكون من ثلاثة أحزاب اضطر المستشار الحالي أولاف شولتس إلى اتخاذ قرار تنفيذي باستمرار عمل المحطات النووية الثلاث حتى 15 نيسان الحالي.


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